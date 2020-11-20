Байден упрекнул Трампа в безответственном поведении

Кандидат в президенты США недоволен, что действующий лидер продолжает оспаривать результаты выборов

Кандидат в президенты США Джо Байден уверен, что действующий лидер страны Дональд Трамп ведет себя безответственно, продолжая попытки оспорить результаты голосования.

Байден, ранее объявивший о своей победе на выборах, заявил, что текущая ситуация в Штатах посылает миру "разрушительные сообщения" о работе демократии.

"Невероятно разрушительные сообщения посылаются остальному миру о том, как функционирует демократия. Я не знаю его (Трампа) мотивов, но это совершенно безответственно", - сказал Байден.

Ранее Трамп обратился к своим однопартийцам-чиновникам с просьбой не заверять результаты выборов на уровне штатов и округов. Как заявил его адвокат Рудольф Джулиани, на выборах президента США прослеживается целая цепочка нарушений и мошенничества с голосами избирателей. Речь идет о нарушениях в целом ряде штатов, что, по его словам, говорит о "едином плане" махинаций. Личный защитник президента также назвал главной лазейкой для сторонников Джо Байдена голосование по почте.

Подробнее о ситуации в США после выборов смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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