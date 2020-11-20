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В России задумали выдавать "золотые паспорта"

09:15
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Ради заветного ВНЖ иностранцам придется выполнить одно из четырех условий

Иностранцам могут начать выдавать так называемые "золотые" паспорта" – вид на жительство в обмен на инвестиции. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития.

Чтобы получить ВНЖ в России, иностранному гражданину нужно выполнить одно из трех условий. В частности, иностранец может владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 миллионов рублей. Можно владеть и иностранной организацией, но объем  инвестиций увеличится до 50 миллионов.

Кроме того, вид на жительство можно получить, вложив 15 миллионов рублей в российский бизнес, не становясь акционером, пишет газета "Известия". При этом компания должна работать не менее трех лет, уплатить минимум 6 миллионов рублей налогов и трудоустроить не меньше 25 человек.

На российский ВНЖ иностранный гражданин сможет претендовать, если зарегистрируется как индивидуальный предприниматель, вложит в бизнес 10 миллионов и трудоустроит десять россиян. Предусмотрен еще один способ – иностранец в течение трех лет до подачи обращения за ВНЖ должен владеть российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.

По словам заместителя главы Минэка Михаила Бабича, такая схема предоставления вида на жительство простимулирует заинтересованных иностранцев, но не создаст "ложных предпосылок к получению миграционного статуса".

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