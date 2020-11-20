"Дзюба должен оскалитья": адвокат по делу Ефремова дал совет футболисту

Адвокат не смог проигнорировать громкий скандал

Известный адвокат Александр Добровинский, участвовавший в нашумевшем деле Михаила Ефремова, прокомментировал ситуацию, в которой оказался форвард "Зенита" Артем Дзюба.

После того, как интимное видео с участием спортсмена оказалось в Сети, общество разделилось на два лагеря: одни осуждают футболиста, а другие считают его потерпевшей стороной и всячески поддерживают. На сторону защитников Дзюбы встал и Добровинский.

"Это его личная жизнь. Он делает то, что хочет. Мы ложимся в постель и туда никого не пускаем. Страна жила все лето и еще сентябрь в деле Ефремова, а сегодня живет в деле Дзюбы. Ему нужен яркий, мощный, агрессивный глашатай, который перетащит весь удар на себя. Мне кажется, что Дзюба сам должен оскалиться. Тот, кто слил эту информацию, тот, кто издевается, им надо как-то отвечать", - заявил адвокат.

Юрист отметил, что безнравственными скорее можно назвать тех, кто осуждает спортсмена. Добровинский подчеркнул: после обнародования видео футболисту стали припоминать и профессиональные неудачи, что уж точно не связано с его личной жизнью.

"Люди, которые его осуждают, это те, кто прославляют ханжество и вмешиваются в личную жизнь любого человека. Если глубоко рассуждать, это предательство нравственности", - сказал Добровинский.

Он также осудил руководство футбольного клуба, которое вместо помощи в сложной ситуации решило наказать игрока, передает СтарХит.

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием молодого человека, похожего на Артема Дзюбу. Футболисту пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram, также появление ролика в интернете отразилось и на работе спортсмена. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ноябрьских матчей, а "Зенит" лишил форварда капитанской повязки в матче с "Краснодаром". Тем не менее, многие российские знаменитости поддержали спортсмена. Они отметили, что в отношении спортсмена было совершено преступление.

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