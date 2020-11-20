Собянин: победа над коронавирусом близка

Граждане смогут вернуться к привычной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о близкой победе над коронавирусной инфекцией.

"Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача",- написал градоначальник в своем блоге.

Он отметил, что власти, несмотря на пандемию, продолжают работать по принятой годом ранее программе комплексной реконструкции московских поликлиник.

По последним данным, в Москве выявлено 533 068 случаев коронавируса (+ 6 438 за последние сутки). Выздоровели 388 416 человек, скончались 8 082.

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