ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: победа над коронавирусом близка

09:15
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Граждане смогут вернуться к привычной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о близкой победе над коронавирусной инфекцией.

"Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача",- написал градоначальник в своем блоге.

Он отметил, что власти, несмотря на пандемию, продолжают работать по принятой годом ранее программе комплексной реконструкции московских поликлиник.

По последним данным, в Москве выявлено 533 068 случаев коронавируса (+ 6 438 за последние сутки). Выздоровели 388 416 человек, скончались 8 082.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.