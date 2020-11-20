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Число вылечившихся от коронавируса в Москве за сутки выросло на 5836

09:33
  • пятница
  • 20 ноября 2020

За все время пандемии в столице выздоровели 394252 пациента

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5836 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего число людей, выздоровевших после прохождения лечения от COVID-19, увеличилось до 394252.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 8159 человек.

"Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", - говорится в сообщении оперштаба.

Накануне в столице было подтверждено 6438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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