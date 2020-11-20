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В России впервые выявили больше 24 тысяч случаев коронавируса за сутки

11:06
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Вылечились 24758 человек

В России за минувшие сутки выявили 24318 случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это новый антирекорд с начала пандемии.

В Москве подтверждено 6902 случая заражения, что на 464 больше, чем накануне (6438). В Подмосковье заболели еще 887 человек.

Вылечились от коронавируса 24758 пациентов, в том числе в Москве – 5836. Скончался 461 заразившийся, из них 77 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2039926 случаев заражения коронавирусом. Скончались 35311 человек. Выздоровели 1551414 пациентов.

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