Гогунский призвал открыть для российских актеров курсы по постельным сценам

В Голливуде это развито, а наши актеры играть такое не умеют

Российский актер Виталий Гогунский поддержал позицию своего коллеги Дмитрия Миллера, который ранее предложил открывать при театральных вузах отдельные курсы, обучающие начинающих артистов постельным сценам.

Гогунский заявил, что этот вопрос нельзя откладывать, поскольку в фильмах все чаще встречаются интимные кадры. Актер привел в пример зарубежный кинематограф, где сцены близости давно стали привычными составляющими картины.

"Этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик. Надо срочно им заняться. Если есть фильмы с постельными сценами, то, наверное, нужны и курсы. В Голливуде вот наверняка такое преподают. Я, кстати, вспомнил фильм "Знакомьтесь, Джо Блэк" с Брэдом Питтом и Клэр Форлани в главных ролях. У нее с Питтом получилась прекрасная постельная сцена. В Голливуде это давно развито. А у нас просто не было в стране секса, поэтому не научились подобное играть", - отметил артист.

Он признался, что и сам, несмотря на опыт, сталкивается с психологическим барьером, когда дело доходит до постельных сцен. Гогунский добавил, что в этом случае спасают чувство юмора и человеческие отношения, передает Teleprogramma.pro.

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