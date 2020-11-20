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Гогунский призвал открыть для российских актеров курсы по постельным сценам

10:08
  • пятница
  • 20 ноября 2020

В Голливуде это развито, а наши актеры играть такое не умеют

Российский актер Виталий Гогунский поддержал позицию своего коллеги Дмитрия Миллера, который ранее предложил открывать при театральных вузах отдельные курсы, обучающие начинающих артистов постельным сценам.

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Гогунский заявил, что этот вопрос нельзя откладывать, поскольку в фильмах все чаще встречаются интимные кадры. Актер привел в пример зарубежный кинематограф, где сцены близости давно стали привычными составляющими картины.

"Этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик. Надо срочно им заняться. Если есть фильмы с постельными сценами, то, наверное, нужны и курсы. В Голливуде вот наверняка такое преподают. Я, кстати, вспомнил фильм "Знакомьтесь, Джо Блэк" с Брэдом Питтом и Клэр Форлани в главных ролях. У нее с Питтом получилась прекрасная постельная сцена. В Голливуде это давно развито. А у нас просто не было в стране секса, поэтому не научились подобное играть", - отметил артист.

Он признался, что и сам, несмотря на опыт, сталкивается с психологическим барьером, когда дело доходит до постельных сцен. Гогунский добавил, что в этом случае спасают чувство юмора и человеческие отношения, передает Teleprogramma.pro.

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