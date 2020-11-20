Сербский патриарх умер от коронавируса

90-летний священнослужитель боролся с болезнью с начала ноября

Скончался патриарх Сербский Ириней. О его смерти сообщил президент Сербии Александр Вучич. 90-летний Ириней скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Патриарх Сербский Ириней заболел коронавирусом 4 ноября. Его госпитализировали в военно-медицинский центр "Карабурма". Начиная с 15 ноября состояние священнослужителя начало ухудшаться. Накануне Иринея подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как тяжелое. Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"