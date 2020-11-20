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Сербский патриарх умер от коронавируса

09:47
  • пятница
  • 20 ноября 2020

90-летний священнослужитель боролся с болезнью с начала ноября

Скончался патриарх Сербский Ириней. О его смерти сообщил президент Сербии Александр Вучич.

90-летний Ириней скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Патриарх Сербский Ириней заболел коронавирусом 4 ноября. Его госпитализировали в военно-медицинский центр "Карабурма". Начиная с 15 ноября состояние священнослужителя начало ухудшаться.

Накануне Иринея подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как тяжелое.

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