Россиянина убили за просьбу надеть маску в автобусе

Им оказался замдиректора российского научного центра

Жителя Ленинградской области убили за просьбу надеть маску в автобусе.

Инцидент произошел вечером 17 ноября. 53-летний житель Мурино, работавший заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра, возвращался с корпоратива. В автобусе он сделал замечание мужчине и женщине, попросив обоих надеть на себя маски.

Ковид-диссидентам не понравилось замечание, они начали оскорблять пассажира. Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

В ходе конфликта злоумышленник ранил замдиректора российского научного центра ножом, а после скрылся. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемые задержаны. Ими оказались 34-летняя жительница Оренбурга и ее 40-летний земляк. Мужчина ранее был неоднократно судим за торговлю наркотиками и причинение тяжкого время здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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