Россиянина осудили на 13 лет за попытку продать ЦРУ данные о новом вооружении

Мужчина сознался в содеянном

Гражданина России приговорили к 13 годам колонии строго режима. за попытку передать Центральному разведывательному управлению США данные о вооружении Северного флота.

Речь идет о Юрии Ещенко, бывшем сотруднике организации в Североморске, которая занималась обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей. В 2015-2017 годах он копировал документацию на комплексы вооружений, которая являлась секретной. В 2019 году Ещенко связался с ЦРУ для продажи материалов. В июле того же года его задержали.

Брянский областной суд признал Ещенко виновным в совершении государственной измены, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. Россиянин признался в содеянном и раскаялся.

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