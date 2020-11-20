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Подольская рассказала о втором ребенке и предстоящих крестинах

11:10
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Меньше месяца назад певица снова стала мамой

Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями второго сына почти месяц назад – маленький Ваня родился 22 октября. Счастливая мать рассказала об ощущениях и предстоящих крестинах ребенка.

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Подольская отметила, что их семья верующая, они часто ходят в церковь, а потому вопрос о том, крестить малыша или нет, даже не поднимался.

"Я считаю, что сначала нужно крестить малыша, а это традиционно происходит на 40-й день. Мы обязательно собираемся это сделать, уже назначили дату", - сообщила певица.

Она добавила, что второй ребенок принес в ее жизнь совершенно другие ощущения. Артистка призналась, что теперь она испытывает гораздо меньшее волнение, уверена в себе и знает наперед, как вести себя с малышом, передает Woman Journal. "Тут уже просто наслаждаешься и получаешь удовольствие", - резюмировала певица.

Пресняков и Подольская вместе уже 15 лет, 10 из которых состоят в браке. У пары есть пятилетний сын Артемий. Маленький Ваня стал вторым ребенком для Натальи и третьим для Владимира – у музыканта есть старший сын Никита, рожденный в браке с Кристиной Орбакайте.

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