Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Их функции переданы Министерству цифрового развития
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Их функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
"Установить, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является правопреемником упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений", - говорится в указе президента, который опубликован на сайте Кремля.
17 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что правительство обсуждает возможную ликвидацию Россвязи и Роспечати.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о начале оптимизации системы государственного управления. Оптимизация пройдет с 1 января по 1 апреля 2021 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"