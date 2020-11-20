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Путин упразднил Роспечать и Россвязь

10:05
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Их функции переданы Министерству цифрового развития

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Их функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"Установить, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является правопреемником упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений", - говорится в указе президента, который опубликован на сайте Кремля.

17 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что правительство обсуждает возможную ликвидацию Россвязи и Роспечати.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о начале оптимизации системы государственного управления. Оптимизация пройдет с 1 января по 1 апреля 2021 года.

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