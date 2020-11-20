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Видео задержания похитителя ребенка во Владимирской области

11:55
  • пятница
  • 20 ноября 2020

7-летнего мальчика нашли живым спустя два месяца поисков

Во Владимирской области нашли семилетнего мальчика, который пропал почти два месяца назад. Сотрудники полиции обнаружили его в деревне Макариха. Ребёнка всё это время удерживал в своём доме местный житель. Мужчину задержали. Мальчика уже осмотрели врачи.

Для семьи из поселка Горки Владимирской области кошмар начался 28 сентября. Тогда их младший ребенок утром ушел в школу, и не вернулся. Было известно, что семилетний мальчик вышел из автобуса, но дома так и не появился. Его поиски вели волонтеры, следователи и военные.

Прочесывали все окрестности, обследовали водоемы на вездеходах, вели поиски с воздуха при помощи беспилотников и вертолетов гражданской авиации. К добровольцам отряда "Лиза Алерт" присоединялись волонтеры со всей России - около трех тысяч человек.

"Порядка 10 тысяч километров было пройдено пешими группами, 44 тысячи снимков было сделано с квадрокоптера. Это один из самых масштабных поисков нашего отряда", - сказал координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Александр Щукин.

Поиски не прекращались даже ночью, привлекались кинологи. В октябре МВД России объявило о вознаграждении в размере миллиона рублей за помощь в розыске ребенка. Результатов не было, пока не появилась новая оперативная информация.

"Некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам "Интерпола" поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мальчика нашли живым в соседней деревне Макариха. Оказалось, что его похитил и удерживал у себя дома 26-летний местный житель. Первоклассника осмотрели в районной больнице, и он наконец встретился с родителями.

"Ребенок сейчас отдыхает, спит, физическое состояние нормальное. Мы до последнего не теряли надежду, мы ждали, и ждать собирались столько, сколько нужно", - сказал отец мальчика Александр Роговцев.

Как рассказал мальчик, незнакомец затолкал его в машину. Предположительно, у похитителя имеются психические отклонения, он задержан.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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