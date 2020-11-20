В Приморье десятки тысяч жителей остаются без света, тепла и воды

Газовые плиты и спички стали дефицитными товарами во Владивостоке

Режим ЧС введён в Приморье, где вторые сутки снегопады, ледяной дождь и штормовой ветер. Ущерб от стихии власти края уже оценили в 80 миллионов рублей. Без света, тепла и воды остаются десятки тысяч жителей. Для них открывают пункты временного размещения. В регион отправлены дополнительные силы МЧС.

- У нас отключили электричество, но почти у каждого во Владивостоке есть вот такие газовые плитки. Вот так и будем готовить завтрак.

Газовые плиты, баллончики, спички стали дефицитными товарами во Владивостоке. Из-за стихии в городе у десятков тысяч жителей нет воды, отопления и света. В некоторых магазинах бесплатно предоставляют кипяток. На полках магазинов есть запас продуктов. C негазированной питьевой водой начались проблемы. Поставщики не могут заехать в город. Сложная ситуация и на заправках. На многих станциях нет топлива.

Регион вторые сутки находится во власти циклона. За ледяным дождем пришел снегопад. Пополам от наледи и снега сложились огромные конструкции. Сейчас рабочие в экстренном порядке восстанавливают электроснабжение. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

"Мужчина говорит, что сегодня ветер стих, и мы хоть можем добраться. Некоторые провода приходится и молотком долбить", - говорит мастер высоковольтного участка Александр Павлов.

Многие больницы перешли на дизельные генераторы. В ручном режиме им подвозят воду. В городе развернули пункты временного размещения. Здесь есть свет, вода, организовано горячее питание.

Сложная погодная обстановка сохраняется во многих районах края. Перебои в движении электричек и поездов, в порту остановлены все грузовые операции. В крае ввели региональный режим ЧС.

Предварительно, ущерб от стихии составляет 80 миллионов рублей. Коммунальным службам предстоит ещё немало работы, чтобы устранить последствия непогоды. При этом синоптики дают утешительный прогноз. Уже завтра во Владивостоке установятся теплые температуры.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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