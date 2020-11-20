COVID-19 в России: на борьбу с инфекцией брошены военные врачи и студенты

В России новый антирекорд по количеству заболевших
За минувшие сутки в России выявили 24318 новых случаев. Выздоровевших больше, чем заболевших, - из больниц выписаны еще 24758 человек. Во многих регионах лечить пациентов с ковидом помогают военные врачи и студенты-медики.
Каждое утро - плановый осмотр. В этом отделении лежат тяжёлые пациенты - те, кто не могут дышать самостоятельно. Именно поэтому среди обязательных процедур - измерение кислорода в крови.
Заветное слово "выписка" ждут все. В Кургане за три недели интенсивной работы врачей домой отправились более 1600 пациентов. Всё благодаря своевременной помощи военных докторов. Медики работают бок о бок друг с другом: проводят совместные консультация и также сообща корректируют лечение.
К выписке готовятся и первые пациенты мобильного госпиталя Центрального военного округа в Хакасии. Многопрофильную клинику там оперативно развернули на базе реабилитационного центра имени Лебедя.
"Относятся здесь очень хорошо. Здесь всё очень организовано, все ребятки хорошие, все молодцы. Хочется домой скорее. Хоть все здесь хорошие, но дома лучше", - говорит пациент военного госпиталя ЦВО в Хакасии Нина Вахрамеева.
О том, что дома сейчас во всех смыслах действительно лучше, не устают напоминать и врачи. Всё больше регионов переходят на систему обязательной самоизоляции для граждан старше 65 и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Продлевают "удалёнку" и для части школьников - на онлайн-обучение переходят в Рязани, Красноярске и на Кубани. Россиян призывают не посещать общественные места без острой необходимости. Ситуация в стране продолжает оставаться напряжённой, впрочем взрывного роста заболеваемости власти не фиксируют, об этом говорит и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Для того, чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Москве ситуацию с распространением COVID-19 удаётся держать под контролем. Врачи и медсёстры столичных поликлиник работают буквально на износ, совершая, по сути, настоящий подвиг. На своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медиков за самоотверженность и подчеркнул, что в непростой период пандемии городскую программу комплексной реконструкции поликлиник власти останавливать не будут.
"Главное - обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача", - заявил Собянин.
Переломить ситуацию и помочь врачам сможет массовая вакцинация. Минздрав выдал новосибирскому центру "Вектор" разрешение на проведение пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны". Завершить их планируют в июне 2021 года. Тем временем всё больше стран выказывают желание приобрести российскую вакцину "Спутник V" - вопрос регистрации в настоящее время прорабатывается в Министерстве здравоохранения Марокко.
Александра Сергомасова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"