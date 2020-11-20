COVID-19 в России: на борьбу с инфекцией брошены военные врачи и студенты

В России новый антирекорд по количеству заболевших

За минувшие сутки в России выявили 24318 новых случаев. Выздоровевших больше, чем заболевших, - из больниц выписаны еще 24758 человек. Во многих регионах лечить пациентов с ковидом помогают военные врачи и студенты-медики.

Каждое утро - плановый осмотр. В этом отделении лежат тяжёлые пациенты - те, кто не могут дышать самостоятельно. Именно поэтому среди обязательных процедур - измерение кислорода в крови.

​Заветное слово "выписка" ждут все. В Кургане за три недели интенсивной работы врачей домой отправились более 1600 пациентов. Всё благодаря своевременной помощи военных докторов. Медики работают бок о бок друг с другом: проводят совместные консультация и также сообща корректируют лечение.

К выписке готовятся и первые пациенты мобильного госпиталя Центрального военного округа в Хакасии. Многопрофильную клинику там оперативно развернули на базе реабилитационного центра имени Лебедя.

​"Относятся здесь очень хорошо. Здесь всё очень организовано, все ребятки хорошие, все молодцы. Хочется домой скорее. Хоть все здесь хорошие, но дома лучше", - говорит пациент военного госпиталя ЦВО в Хакасии Нина Вахрамеева.

​​О том, что дома сейчас во всех смыслах действительно лучше, не устают напоминать и врачи. Всё больше регионов переходят на систему обязательной самоизоляции для граждан старше 65 и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Продлевают "удалёнку" и для части школьников - на онлайн-обучение переходят в Рязани, Красноярске и на Кубани. Россиян призывают не посещать общественные места без острой необходимости. Ситуация в стране продолжает оставаться напряжённой, впрочем взрывного роста заболеваемости власти не фиксируют, об этом говорит и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

​"Для того, чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Москве ситуацию с распространением COVID-19 удаётся держать под контролем. Врачи и медсёстры столичных поликлиник работают буквально на износ, совершая, по сути, настоящий подвиг. На своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медиков за самоотверженность и подчеркнул, что в непростой период пандемии городскую программу комплексной реконструкции поликлиник власти останавливать не будут.

​"Главное - обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача", - заявил Собянин.

​Переломить ситуацию и помочь врачам сможет массовая вакцинация. Минздрав выдал новосибирскому центру "Вектор" разрешение на проведение пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны". Завершить их планируют в июне 2021 года. Тем временем всё больше стран выказывают желание приобрести российскую вакцину "Спутник V" - вопрос регистрации в настоящее время прорабатывается в Министерстве здравоохранения Марокко.

​​Александра Сергомасова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".

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