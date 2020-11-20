В США побит рекорд суточной смертности от коронавируса

Суточный прирост заболевших - более 182 тысяч человек

В США зафиксировали сразу два новых антирекорда, связанных с коронавирусом. Суточный прирост заболевших - более 182 тысяч человек, суточная смертность от COVID-19 – почти 2 тысячи. Это максимальные показатели за всё время пандемии, передает "ТВ Центр".

В мире число инфицированных приближается к 57 миллионам. Тяжёлая ситуация отмечается в Европе.

В Будапешт накануне прибыл самолёт с образцами российской вакцины "Спутник V". Местные специалисты проведут её клинические испытания и решат вопрос о производстве препарата на территории Венгрии. Одной из фармкомпаний из нашей страны уже доставили необходимые документы.

В Евросоюзе к этому отнеслись неоднозначно. Сначала пригрозили Будапешту административными мерами под предлогом того, что вакцина должна быть обязательно сертифицирована в ЕС. Потом признали, что в случае чрезвычайной ситуации это требование можно проигнорировать.

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