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В США побит рекорд суточной смертности от коронавируса

12:00
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Суточный прирост заболевших - более 182 тысяч человек

В США зафиксировали сразу два новых антирекорда, связанных с коронавирусом. Суточный прирост заболевших - более 182 тысяч человек, суточная смертность от COVID-19  – почти 2 тысячи. Это максимальные показатели за всё время пандемии, передает "ТВ Центр".

В мире число инфицированных приближается к 57 миллионам. Тяжёлая ситуация отмечается в Европе.

В Будапешт накануне прибыл самолёт с образцами российской вакцины "Спутник V". Местные специалисты проведут её клинические испытания и решат вопрос о производстве препарата на территории Венгрии. Одной из фармкомпаний из нашей страны уже доставили необходимые документы.

В Евросоюзе к этому отнеслись неоднозначно. Сначала пригрозили Будапешту административными мерами под предлогом того, что вакцина должна быть обязательно сертифицирована в ЕС. Потом признали, что в случае чрезвычайной ситуации это требование можно проигнорировать.

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