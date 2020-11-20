Худшее впереди: что оставит после себя Трамп

Действующий президент будет жечь за собой мосты

Новый поворот в противостоянии Дональда Трампа и Джо Байдена. На этот раз засудить конкурента пригрозил демократ. Он заявил, что может подать иск против действующей администрации из-за отказа признать его победу. Трамп по-прежнему называет лидером гонки себя, а в его окружении вновь заявляют о подтасовках на выборах и требуют пересмотра результатов.

Трамп сдал Джорджию. В избирательной комиссии штата, как и обещали, в полночь 20 ноября объявили результаты ручного пересчета пяти миллионов бюллетеней. Он потребовался, потому что сканер ранее дал сбой, обрабатывая такое количество. Действующий глава государства увидел в этом добрый знак и поспешил заявить, что новые цифры будут в его пользу. Ошибся.

"Нет никаких сомнений [в победе Байдена после пересчета голосов]. Цифры подтверждают это. Итоги проверки очень близки к тому, что было у нас по первым результатам выборов", - заявил государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер.

Разница между Байденом и Трампом в Джорджии - всего 15 тысяч голосов. Штат дает победителю 16 голосов выборщиков. Нетрудно подсчитать, что от результата в Джорджии мало что зависит. Байден получает поддержку более чем трехсот выборщиков. А если учесть, что так называемых колеблющихся штатов уже не осталось, эти цифры, скорее всего, окончательные. Но Трамп не сдается. Он продолжает уличать оппонента в фальсификациях. Вчера опубликовал график подсчета голосов в Висконсине. На очереди - Мичиган. Схема та же. Единовременный вброс бюллетеней за Байдена. В то время, как показатель Трампа без изменений.

"Посмотрите на это в Мичигане! День после выборов. Байден одновременно получает почти 135 тысяч голосов. Это произошло в 6.30 утра", - написал в твиттере Джо Байден.

Эти же графики в руках у Рудольфа Джулиани. Адвокат Трампа так отстаивает правоту своего доверителя, что пот градом. Досталось и журналистам, которые, по мысли юриста, явно что-то затевают против действующего президента.

"Вы знаете, сколько у нас письменных показаний по Мичигану? 220 свидетелей под присягой. Четверо из них здесь. Это люди, которые сообщили о нарушениях в ходе выборов. Их показания были бы на первых полосах, если бы вы не включили режим ненависти к президенту", - возмутился Джулиани.

Байден за трибуной ведет себя более спокойно. С позиции человека, принимающего решения, рассуждает о борьбе с коронавирусом. Примечательно, что вокруг Байдена сменился фон. На баннере надпись "избранный президент". Байден считает нежелание президента действующего признавать поражение на выборах совершенно безответственным.

"Я думаю, что мы являемся свидетелями невероятной безответственности. Это невероятно пагубные послания всему миру о том, как функционирует демократия. Это совершенно безответственно", - заявил Дональд Трамп.

Надпись на баннере Байдена не сменится еще, как минимум, два месяца. Политологи предполагают, что напоследок Трамп будет жечь. Скорее всего, мосты с зарубежными партнерами. Задача - поссорить штаты со всем миром и осложнить жизнь новой администрации. Еще свежи обещания президента "разбомбить к чертям" врагов Америки. Символично, что уже на следующий день после выборов США официально вышли из Парижского соглашения по климату. Спустя неделю Трамп уведомил конгресс о поставке Объединенным Арабским Эмиратам вооружений на десять миллиардов долларов, чтобы те смогли ответить на угрозы Ирана. Тогда же был уволен глава Пентагона Марк Эспер. Незадолго до голосования Трамп заявил, что все американские солдаты вернутся из-за рубежа домой к Рождеству. Предвыборное обещание нашло воплощение в сокращении контингента в Ираке и Афганистане. Эти странные маневры уже осудили в НАТО. New York Times прогнозирует, что худшее впереди. Хозяин Белого дома готовит прощальную бомбежку. Цели будут объявлены позже.

"ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"