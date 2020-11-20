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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Алены Шестопаловой

10:31
  • пятница
  • 20 ноября 2020

У девочки ретинобластома

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение двухлетней Алёны Шестопаловой из Алтайского края. У нее опасное заболевание - ретинобластома.

Опухоль поразила левый глаз и привела к его полной слепоте. Стоит вопрос о его удалении. Но пока не поражен зрительный нерв и нет метастазов, остаются шансы провести лечение и сохранить девочке глаз. Помочь готовы в офтальмологической клинике в Швейцарии. Алёну там уже ждут, ехать нужно немедленно.

На лечение требовалось 5 миллионов 791 тысяча 712 рублей.  У семьи таких денег нет, но собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр". Слова благодарности от родителей Алены:

"Благодарим вас за то, что помогли собрать такую огромную и неподъемную сумму на лечение нашей доченьки Алены. Мы не знаем, как выразить нашу благодарность в словах. Вы люди с большим сердцем, вы помогли спасти нашу девочку и ее глазик! У нас впереди долгое и трудное лечение, но мы сильные и справимся со всеми трудностями. Надеемся, что вы всегда будете рядом и будете нас поддерживать. Желаем вам всем встречать таких же искренних и отзывчивых людей на своем пути. Дай бог вам здоровья и счастья, пусть Господь Вас оберегает".

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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