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Собянин: Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию

10:49
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Уже отремонтированы 11 медицинских учреждений

Реконструкцию 135 московских поликлиник завершат в 2023 году. Ремонт будет продолжаться, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Главное сейчас – обеспечить своевременную диагностику коронавируса и его лечение, однако для пациентов не менее важно получать прочую медицинскую помощь в комфортных условиях.

"Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача. Поэтому мы не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, принятую в прошлом году", - написал градоначальник.  

Большинство столичных поликлиник были построены 40-60 лет назад, они сильно устарели: в кабинетах негде ставить современное оборудование, трубы проржавели, фасады облупились. "Многие поликлиники приходится не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново, полностью меняя внутреннюю планировку и коммуникации", - отметил Собянин.

На сегодняшний день ремонт в первых 11 поликлиниках уже практически завершен, они откроются в начале 2021 года.

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