Врач рассказал, что поможет избежать преждевременного старения кожи

Необходимо обратить внимание на витамины

Предотвратить преждевременное старение кожи поможет особый витаминный комплекс, заявил врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. По его словам, наиболее важными являются витамины А, C и Е.

Витамин А отвечает за регенерацию клеток, благодаря чему замедляется пигментация, начинает активнее вырабатываться эластин и коллаген, а также происходит рост новых слоев кожи. Недостаток витамина А приводит к форсированному старению по мелкоморщинистому типу, неприятным пигментным пятнам, сухости, землистому оттенку, различным высыпаниям и раннему увяданию кожи.

Витамин Е восстанавливает повреждения, регулирует водно-жировой баланс и нормализует работу сальных желез.

"Витамин С способен связывать вредные элементы — и сегодня это самый верный способ борьбы со старением", - отметил Арканников. При этом самостоятельно он не может проникнуть сквозь защитный жировой слой, получить его наружно можно только инъекционным путем.

Врач рекомендовал "мазать А и Е", а витамин С – колоть. Также витамины нужно употреблять и внутрь в комплексе с другими микроэлементами. Однако самостоятельно назначать витамины себе не стоит — их лучше пить под наблюдением врача, подчеркнул дерматолог. Он добавил, что в погоне за красотой не стоит забывать про здоровый образ жизни, правильное питание и физические упражнения, передают "Аргументы и факты".

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