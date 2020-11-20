Цифровые технологии позволили сократить время обработки вызова московской скорой в три раза

Нововведения облегчают труд врачей

В Москве в течение последних десяти лет время обработки обращений и направления бригады скорой помощи сократилось втрое. Добиться этого удалось благодаря современным технологиям: теперь процесс с момента звонка и до передачи вызова бригаде скорой помощи занимает не более двух минут вместо обычных шести. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Специалисты Единого городского диспетчерского центра, куда поступают все звонки от граждан по номеру 103 и от "Службы 112", работают по специальным алгоритмам опроса с применением искусственного интеллекта. Он учитывает все поводы, с которыми только могут обратиться в скорую помощь", - рассказала Ракова.

Она подчеркнула, что раньше четко выстроенного стандартизированного процесса не было, и диспетчерам приходилось определять повод к вызову, исходя из личного клинического опыта. Теперь опрос производится по специальному алгоритму, затем данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб: система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод - экстренный или неотложный.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы отметили, что впечатляющих результатов удалось добиться при помощи медицинского комплекса для оперативной медицинской помощи пациенту, находящегося вне зоны медицинской организации. Этот комплекс был разработан и запатентован станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

Отмечается, что сейчас среднее время прибытия бригады на экстренные вызовы в столице не превышает 11 минут, а прибытие бригад неотложной медицинской помощи составляет 50 минут. Также врачи скорой помощи имеют возможность передавать результаты ЭКГ на расшифровку по беспроводному каналу связи, что значительно позволяет ускорить процесс оказания помощи пациентам.

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