Путин назвал бессовестными попытки реабилитации нацистов

Президент призвал не забывать уроки Нюрнбергского трибунала

Ровно 75 лет назад состоялось первое заседание Нюрнбергского трибунала. Крупнейший в истории судебный процесс задокументировал преступления нацистов и их союзников. Гитлеровскую Германию официально признали агрессором. Сегодня в музее Победы на Поклонной горе стартует международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга".

К участникам обратился Владимир Путин, передает "ТВ Центр". Он подчеркнул необходимость сохранения исторической правды о Второй мировой войне и важность осуждения нацизма.

"У советского народа, принявшего на себя самые мощные, самые жестокие удары агрессора и прошедшего величайший жертвенный путь к Победе, был к нацистам свой, высший счёт – за погибших на полях сражений, за раненых и искалеченных, за разрушенные города и выжженные сёла, за массовые убийства людей на оккупированных территориях. Эти зверства по отношению к мирным советским жителям диктовались специальными директивами нацистов, были возведены гитлеровцами в ранг государственной политики. Советский Союз во Второй мировой войне понёс колоссальные, невосполнимые потери, и среди миллионов жертв большая часть – это погибшие в плену военные и безжалостно, люто уничтоженные мирные граждане. Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие геноцид. Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников", - заявил Владимир Путин.



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