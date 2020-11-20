В Нью-Йорке вновь готовятся ужесточить санитарные меры и ограничения из-за COVID-19

На город идет очередная волна коронавируса

В Нью-Йорке в ближайшие дни вновь введут жесткие карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил мэр города Билл де Блазио. По его словам, на Нью-Йорк надвигается вторая волна инфекции, необходимо вовремя принять соответствующие меры безопасности.

В частности, будут введены запреты для ресторанов на прием клиентов в помещении, а также закрытие спортивных залов, передает ТАСС. Сейчас в США уже закрыты государственные школы.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 11,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 250 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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