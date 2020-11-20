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Лолита попросила не злиться на "бедствующих" коллег

12:19
  • пятница
  • 20 ноября 2020

В сложное время певица продолжает радовать поклонников позитивом

Лолита Милявская призвала россиян не злиться на артистов, которые жалуются на свое материальное положение. При этом певица выразила несогласие с Валерием Меладзе, который ранее призвал коллег бойкотировать "голубые огоньки".

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"Дорогие мои, всем сейчас не очень сладко. Еще и осень ранней темнотой придавливает. Но, если мы начнем источать агрессию, она нас не покинет. […] Вы пожалуйста, на моих коллег не серчайте. Не пишите им гадости. Вы пожалуйста их услышьте. Они говорят не о себе. Я сейчас не о топовых артистах, которым есть на что жить. И даст Бог, так и будет. А я о тех людях, которые не являются топовыми, которые обслуживают разные концертные программы", - написала артистка в Сети.

По словам Лолиты, она сама не хотела участвовать в съемках праздничных программ, но решила, что под конец такого сложного года необходимо "создавать людям настроение". Исполнительница добавила, что у разных людей есть разные любимые исполнители, и не все люди считают одну и ту же песню одинаково хорошей.

Подписчики поддержали неунывающую артистку и похвалили ее за оптимизм. "Очень верно сказано, в общем, как и всегда. Спасибо вам за позитив", "Лолита, как всегда оптимист. Несмотря ни на что", - написали комментаторы.

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