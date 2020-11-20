Министр обороны Армении подал в отставку

На этой должности его заменит главный советник премьер-министра

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.

Об этом сообщила местная газета "Аравот" (Առավոտ) со ссылкой на собственные источники. Заявление появилось на фоне на фоне политического кризиса в Армении, связанного с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе. Связаны ли эти два события напрямую, пока неизвестно.

Новым главой Минобороны может стать главный советник премьер-министра Вагаршак Арутюнян. Он уже занимал министерский пост в 1999-2000 годах.

В Министерстве обороны Армении пока отказываются давать официальные комментарии.

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