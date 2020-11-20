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Эксперт: Реализация транспортной программы Москвы улучшит качество жизни в городе

12:38
  • пятница
  • 20 ноября 2020

И повлияет на экономическое состояние столицы

Реализация транспортной программы Москвы до 2040 года позволит улучшить качество жизни в столице и положительно повлияет на экономическое состояние города. Так считает директор "Мостранспроекта" Александр Поляков.

По его словам, главная задача транспортного комплекса столицы - обеспечить высокое качество жизни и экономическое развитие ее жителей за счет устойчиво функционирующей, безопасной, экологичной, привлекательной и удобной для всех групп населения транспортной системы.

Согласно программе развития, общественный транспорт Москвы должен стать максимально надежным и комфортным, а также доступным для большинства горожан. В числе других направлений – безопасность на дорогах и снижение числа аварий.

По словам Полякова, Москва и дальше будет развивать транспортную инфраструктуру. По прогнозам, в будущем время в пути на автомобиле по всему городу снизится на 10%, от МКАД до центра - на 20%. Разгрузится сам МКАД, а также ТТК, Садовое кольцо и ряд вылетных магистралей.

Не менее важными приоритетами властей остается забота о здоровье жителей Москвы, повышение популярности пешеходных и велосипедных перемещений, шеринговых решений и беспилотных технологий.

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