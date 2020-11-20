Депутат предложил штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Это нарушение ПДД

В России предложили ввести штрафы для водителей за превышение скорости даже на один километр в час.

Такое мнение озвучил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с агентством "Москва". Парламентарий подчеркнул, что даже такое незначительное превышение уже является нарушением ПДД. а нарушение скоростного режима – самый значительный фактор ДТП.

"Если отменить дельту 20 километров в час и начинать наказывать при превышении даже на 1 километр в час, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим", - заявил Васильев.

Согласно действующему законодательству, за превышение скорости на величину от 20 километров в час до 40 километров в час нарушителю грозит штраф в размере 500 рублей.

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