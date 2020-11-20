Песков раскрыл повестку саммита G20 с участием Путина

Мероприятие пройдет в ближайшие выходные

В этом году основными темами для Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" станут борьба с распространением коронавируса и минимизация последствий пандемии COVID-19 для экономики, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что у организаторов встречи пока нет четкого плана выступлений на саммите, он находится в доработке. Однако известно, что Путин не планирует проводить брифинг для прессы по итогам мероприятия.

Саммит G20 состоится в Саудовской Аравии 21 и 22 ноября. Он будет проведен в онлайн-формате, передает РИА Новости.

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