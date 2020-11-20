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Отсутствие поездок не снизило внимание Путина к проблемам в регионах

13:30
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Президент стал реже ездить по стране

На фоне пандемии коронавирусной инфекции Владимир Путин стал реже совершать поездки в регионы с рабочими визитами, но это не сказывается на работе с губернаторами и внимании к проблемам субъектов, заявил Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента прокомментировал слухи о том, что в декабре глава государства намерен посетить Тюменскую область. Песков подчеркнул, что официальных сообщений об этом не было, передает РИА Новости.

"Вы знаете, что мы пока никаких сообщений не делали, мы всегда своевременно сообщаем о региональных поездках главы государства. Действительно, в этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работы президента с руководством региона и не в ущерб внимания президента к региональным проблемам, по понятным причинам, собственно", - отметил представитель Кремля.

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