Итоговое сочинение для выпускников перенесли на апрель

Причина - пандемия коронавируса

Итоговое сочинение для выпускников 11 классов вместо 2 декабря пройдет не ранее 5 апреля 2021.

Соответствующее распоряжение выпустил Рособрнадзор. Властям пришлось пойти на такие меры из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Сочинение используется для допуска к ЕГЭ, оценивается оно по системе "зачет/незачет"

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах для допуска к ОГЭ пройдет дистанционно, дата пока остается неизменной - 10 февраля 2021 года. Дополнительными днями для итогового собеседования остаются 10 марта и 17 мая.

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