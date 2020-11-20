Патриарх Кирилл в день своего 74-летия зарегистрировался в "Одноклассниках"

Он рассказал историю из детства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завел страничку в "Одноклассниках" в день своего рождения. Предстоятелю Русской православной церкви исполнилось 74 года.

Первый пост патриарха рассказывает о его школьных годах. Оказывается, будущий глава РПЦ в детстве часто подвергался нападкам из-за религии. Патриарх отметил, что современная ситуация в интернете напоминает ему те годы.

Предстоятель РПЦ также обратился к верующим и призвал их верующих "вдумчиво и ответственно относиться" к публикуемым в интернете материалам, поскольку "от нашего поведения зависит отношение общества к вере и Церкви".

"Мы убеждены, что создание этой страницы станет важным элементом присутствия предстоятеля Русской церкви в медийном пространстве", - рассказал врио пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда. Он добавил, что ведением аккаунта будет заниматься патриаршая пресс-служба. На странице будут размещаться цитаты из проповедей патриарха, а также видеофрагменты его выступлений и фотоотчеты мероприятий с его участием, передает РИА Новости.

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