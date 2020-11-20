Путин поблагодарил священнослужителей за труд в условиях COVID-19

Президент в пятницу поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент России Владимир Путин поблагодарил священнослужителей за работу в больницах в условиях пандемии, передает "ТВ Центр". В Ново-Огарёве он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Президент поздравил его с днём рождения. Главе РПЦ в пятницу исполнилось 74 года. Предстоятель рассказал о социальной деятельности церкви и отметил участие в этой работе молодёжи и волонтёров. Отдельно остановились на изменениях, которые внёс в жизнь коронавирус. Священники приходят к пациентам в больницы. Они оказывают помощь тем, кто в этом особенно нуждается.

"У людей, которые в связи постигшим недугом находятся на изоляции - огромная потребность в общении. Но у верующего человека есть желание и исповедоваться, и вместе помолиться со священником. Должен сказать, что это очень по-доброму отзывается в сердцах людей. Когда человек лежит в изоляции, когда даже родственники не могут прийти, священник может найти правильные слова и помочь", - заявил патриарх Кирилл.

"Хочу поблагодарить Вас, ну и всех священнослужителей и Русской православной церкви, и наших традиционных конфессий в стране за то служение, которое в этих очень сложных условиях несете. Действительно, мы говорим про врачей, оправданно говорим об их героизме, но в этом смысле все люди, которые напрямую работают с человеком, они, конечно, заслуживают особых слов благодарности", - сказал Путин.

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