Около 30 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации в 2021 году

Реновация - это не только квартиры улучшенной планировки, но и новая инфраструктура

Около 30 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации уже в следующем году. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. При этом всё будет проходить в максимально короткие сроки - не более восьми месяцев от первого уведомления о переселении до получения жилья в современных домах.

В столичной программе реновации - более пяти тысяч домов. Новое жилье получат почти миллион москвичей.

"В программу реновации включено 5174 жилых дома. Это порядка 350 тысяч квартир, площадью более 16 миллионов квадратных метров. С момента старта мы уже ввели в эксплуатацию 75 жилых домов. 260 стартовых площадок жилых домов находятся на разной стадии строительства и проектирования", - заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Реновация - это не только квартиры улучшенной планировки, но и новая инфраструктура: детские и спортивные площадки, школы, сады и поликлиники. Юная Полина сможет играть во дворе со старыми друзьями, ведь квартиру ее семья получила в шаговой доступности от хрущевки.

Светлые комнаты и коридор, свежий ремонт и лоджии с панорамным остеклением. Но главное - просторная кухня. Здесь за общим столом теперь может собраться вся семья. Тем более, что Азимовы ждут прибавления.

"Просторные комнаты, много света, все современное, входная дверь замечательная, мы очень довольны", - сказала Дарья Азимова.

В домах по программе реновации созданы все условия для жильцов с ограниченными возможностями и мам с колясками.

"Наши дома, которые мы строим по программе реновации, очень удобны для маломобильных групп, для мамочек с колясками, у нас как правило нет ступенек. На первых этажах у нас обязательно предусматриваются помещения для консьержек, и, конечно же, на первых этажах у нас располагаются помещения для размещения маленьких магазинчиков шаговой доступности, бытовые услуги для населения", - рассказал Загрутдинов.

Старую пятиэтажку на улице Гарибальди скоро снесут. На ее месте построят новый дом для второй волны переселения.

Юлия Степина, Валерия Дзгоева и Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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