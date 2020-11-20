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Собянин поздравил детских врачей с профессиональным праздником

14:42
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Мэр побывал в Морозовской детской больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником столичных педиатров. Глава города сегодня посетил Морозовскую детскую клиническую больницу, передает "ТВ Центр".

Здесь работает самый большой коллектив детских врачей Москвы. Три года назад было завершено строительство уникального нового корпуса. Туда переехали многие подразделения больницы и теперь  идет ремонт старых помещений. Так, в двух корпусах будет расположен городской центр детской трансфузиологии и отделения паллиативной помощи.

Кроме того, в эти дни в Москве завершается ремонт пяти детских городских поликлиник, где созданы комфортные условия для лечения маленьких пациентов.

"Должен сказать, что даже в условиях пандемии вся помощь в полном объеме оказывается. Несмотря на сложности, проблемы, тем не менее, вся система, работает без сбоев. Об этом говорят и показатели. Мы даже в этот период времени снижается младенческая, материнская смертность, заболеваемость, это очень важные показатели. Вообще за последние годы мы достигли уровень младенческой смертности, ну на уровне самых лучших европейских образцов и стандартов, это тоже важно, ну это все звенья, педиатрической помощи участвуют в этом процессе. Все, без исключения", - заявил Сергей Собянин.
 

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Ремонт в Морозовской больнице
Морозовская больница
Морозовская больница
Ремонт в Морозовской больнице
Ремонт в Морозовской больнице
Морозовская больница
Морозовская больница
Ремонт в Морозовской больнице
Ремонт в Морозовской больнице
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