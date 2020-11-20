Музыка, театр и фигурное катание: как провести выходные в Москве

Для горожан подготовили много хорошей музыки и спектаклей

К открытию зимнего сезона в Москве готовят не только катки, но и снежные трассы. Прокатиться на лыжах и сноуборде можно будет уже очень скоро. Любители фигурного катания могут поддержать наших спортсменов на московском этапе Гран-при. И еще в эти выходные для горожан подготовили много хорошей музыки и отличных спектаклей. Дома тоже будет чем заняться.

До концерта в Большом зале консерватории осталось совсем мало времени. "Маленькая торжественная месса" - последнее произведение Россини - для исполнения очень сложное и весьма противоречивое.

"Во-первых, она не маленькая. И она не такая торжественная. И я не могу сказать, что это месса", - сказала солистка Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева.

И неслучайно, впервые исполнив мессу сорок лет назад, Московский камерный хор к ней постоянно возвращается. Загадочная, философская музыка.

Быть или не быть и другие вечные вопросы прозвучат со сцены театра "Современник". Правда, сыграют спектакли не столичные артисты, а гости. В Москве проходит Второй фестиваль русских зарубежных театров.

В условиях пандемии фестиваль состоялся чудом. Проводить его планировали в Ярославле, но в последний момент перенесли в Москву.

Участники - Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. При закрытых границах актёры приехали, соблюдая массу условий.

"При пересечении границы были пофамильные списки на таможенных постах, пограничной службы, то есть это очень серьезный допуск. Делали анализы на выезде, регулярно дезинфицируем помещения, в которых играем", - рассказал первый заместитель генерального директора Дирекции музыкальных и фестивальных программ Росконцерта Елена Булукова.

Зато сейчас есть возможность обсудить общие для русскоязычных театров проблемы и увидеть лучшие спектакли коллег.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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