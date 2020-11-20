Подмосковный полицейский на руках вынес пенсионерку из горящего дома

77-летней женщине оказали медпомощь

Полицейским-кинологам из подмосковного Красногорска пришлось взять на себя роль спасателей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщает "ТВ Центр", в один из вечеров двое инспекторов - Александр Игнатьев и Татьяна Куликова - заметили, что напротив их отдела горит частный дом. Пока женщина вызывала экстренные службы и предупреждала соседей, Александр перемахнул через двухметровый забор.

На участке он обнаружил пожилого мужчину в шоковом состоянии. Из дома доносились женские крики о помощи. Только со второго раза кинолог смог обнаружить 77-летнюю пенсионерку в одной из комнат. Инспектор на руках вынес ее на свежий воздух, где ей оказали первую помощь и передали медикам.

Пожарные быстро потушили огонь. Жители улицы очень благодарны своим героем, сейчас решается вопрос об их награждении.

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