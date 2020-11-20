Момент смертельного ДТП с участием автобуса в Москве попал на видео

Два человека погибли

Два человека погибли в аварии на Дмитровском шоссе. Ночью на пересечении с Коровинским шоссе автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Момент ДТП попал на камеры наружного наблюдения. Пустой автобус направлялся в парк, когда на перекрестке в него влетела отечественная машина. Судя по всему, водитель проигнорировал запрещающий знак светофора и надеялся быстро проскочить, сообщает "ТВ Центр". Основной удар пришелся на переднюю часть автобуса. Легковушку буквально смяло, нарушитель и его пассажир погибли на месте.

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