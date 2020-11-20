Во Франции заявили о прохождении пика второй волны COVID-19

При этом ежедневный прирост заболевших остается высоким

Во Франции заявили о прохождении пика второй волны эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в санитарном агентстве страны Santé Publique.

"Даже если показатели останутся на высоком уровне, наблюдение за ними показывает, что эпидемический пик второй волны преодолен", - сказано в сообщении.

Во вторник, 17 ноября глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон заявил о пике по количеству положительных тестов на COVID-19 – в стране выявили свыше 69 тысяч заболевших за 24 часа. С того времени в стране началось снижение положительных результатов тестов, но показатели все еще высоки.

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции во Франции выявлено 2,09 миллионов заболевших, более 47 тысяч пациентов скончались. В конце октября в стране был введен общенациональный карантин.

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