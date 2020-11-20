Лукашенко заявил об обнаружении российской разведкой центров спецслужб США

Они разместились в Киеве и под Варшавой

Российская и белорусская разведки обнаружили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает агентство БелТА.

"Разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - заявил Лукашенко во время посещения ОАО "Гомсельмаш".

Российская сторона пока не прокомментировала заявление белорусского лидера.

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