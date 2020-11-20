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Депутат МГД Козлов: При рассмотрении проекта бюджета учтут мнения горожан

14:59
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Каждый желающий может внести свою лепту

При рассмотрении проекта столичного бюджета парламент города будет учитывать мнения москвичей, предложенные в ходе общественных обсуждений, заверил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

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Парламентарий напомнил, что публичные слушания по бюджету города состоятся 23-25 ноября в онлайн-формате. "Пандемия диктует свои правила. Но услышать мнения москвичей о бюджете крайне важно. Поэтому я призываю всех, кому небезразлично будущее Москвы, всех, кто интересуется развитием города, принять участие в общественных обсуждениях онлайн. При работе над законопроектом ко второму чтению их итоги будут учтены", - сказал Козлов.

Он отметил, что все замечания, предложения и рекомендации москвичи смогут передать в Общественную палату Москвы через специальную электронную форму, которую можно найти на официальном сайте палаты. Кроме того, можно воспользоваться электронной почтой и отправить на адрес ps@opmoscow.ru заполненную печатную форму в формате txt, doc, rtf, xls, png, bmp, jpeg, pdf. Москвичи вправе отправить вместе с формой дополнительные документы, если сочтут их необходимыми для рассмотрения поправки, рассказал депутат. Козлов подчеркнул, что все заявления, поступившие после 25 ноября, не будут рассматриваться.

"У нас есть возможность использовать современные технические средства для обсуждения такого важного вопроса, как бюджет города. Москва - лидер по внедрению эффективных информационно-технологических решений в общественно-политическую жизнь. […] Я думаю, что в скором будущем не останется такой сферы городской жизни, где онлайн-формат не был бы задействован", - добавил Козлов.

Ранее депутаты МГД в первом чтении приняли проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

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