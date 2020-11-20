Младшая сестра Бузовой перенесла инсульт

Девушке всего 32 года

Младшая сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна рассказала подписчикам, что совсем недавно перенесла инсульт. Теперь 32-летней девушке предстоит курс реабилитации.

По словам Анны, всё случилось в прошлый четверг. Сначала девушка почувствовала себя плохо и вызвала "скорую", но прибывшие врачи рекомендовали ей выпить валерьянки и лечь спать. Возлюбленный Анны отвез ее к неврологу, где у Бузовой выявили инсульт.

"Для меня это был, почему-то, самый большой страх- не суметь сказать любимому, что люблю… Потом мне срочно хотелось поговорить с мамочкой, папулей, сестренкой и сообщить, что люблю их больше всех на свете! К сожалению, это были несвязные звуки, и вряд ли напоминали признание в любви…", - призналась Анна в Сети.

Анна призналась, что к ней уже вернулась способность разговаривать, теперь она тренирует речь чтением скороговорок. Также девушка чувствует онемение правых руки и ноги и замечает асимметрию в лице.

Знаменитая сестра Ольга отреагировала на проблемы со здоровьем девушки. "Все будет хорошо. Мы все рядом", - написала телеведущая в комментариях.

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