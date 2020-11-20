Ученики пострадали при обрушении потолка в архангельской школе (фото)

Здание 1936 года постройки

В школе №22 Архангельска во время урока на учеников 10 класса упал кусок потолка.

ЧП произошло на самом верхнем, четвертом этаже. Отвалившаяся штукатурка ранила двух учеников, врачи оказали им медицинскую помощь.

"Во время урока в десятом классе с потолка упал кусок штукатурки – одному мальчику попал по голове, девочке, сидевшей с ним за одной партой, - на плечо <…> Как сказал врач, изменения здоровья у детей от этой травмы нет", - уточнила директор школы (цитата РИА Новости).

По словам руководства школы, сейчас в здании идет ремонт кровли. Возможно, ЧП произошло именно поэтому, передает "Интерфакс".

В свою очередь региональный следственный комитет начал проверку. На данный момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и работники школы.

Школа открылась в 1936 году. Ее здание строилось из разобранной церкви, которая стояла на этом же месте, уточняет "Московский комсомолец".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"