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Лукашенко пообещал удивить журналистов рассказом о вбросах

15:33
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Опубликованные в Telegram записи он назвал "сливами"

Александр Лукашенко пообещал удивить журналистов деталями относительно опубликованных в оппозиционных Telegram-каналах записей. Утверждается, что это беседа людей якобы из окружения президента Белоруссии – сам белорусский лидер назвал их "вбросом".
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По словам Лукашенко, "вброс" сделан специально в преддверии очередной воскресной акции сторонников оппозиции, приуроченной к похоронам Романа Бондаренко (сторонника оппозиции, погибшего в результате стычки в одном из "протестных" районов Минска). По словам белорусского лидера, цель инициаторов этого "слива" - вывести на улицы как можно больше людей.

"Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах… связанные с гибелью этого парня, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно… Надо что-то вбросить - вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде - что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее", - ответил Лукашенко на вопрос одного из журналистов во время посещения предприятия "Гомсельмаш".

Президент Белоруссии отметил, что родственники погибшего, несмотря на давление, которое на них оказывали, не пожелали сотрудничать с организаторами акции. По словам Лукашенко, они решили провести похороны "спокойно, по-христиански".

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