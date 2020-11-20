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Назван помогающий бороться с коронавирусом напиток

15:43
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Он обладает противовирусным эффектом

Активность COVID-19 помогает подавлять чай на основе шалфея и периллы, установили ученые из Института вирусологии Университетской клиники Эссена. Это связано с тем, что напиток обладает сильным противовирусным эффектом.

Как выяснили специалисты, даже кратковременного принятия чая с шалфеем и периллой может хватить, чтобы помочь организму бороться с инфекцией, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что британские ученые разработали спрей для носа, который может защитить от коронавируса. В состав спрея входит каррагинан - это антивирусный агент.

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