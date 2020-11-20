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Дуров назвал новый iPhone "устаревшей железкой"

16:16
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Миллиардер уверен, что в будущем компанию ожидают проблемы

Предприниматель Павел Дуров рассказал о своих впечатлениях после пользования новым смартфоне iPhone 12 Pro. Смартфон от Apple сильно разочаровал россиянина.
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"Только что попробовал iPhone 12 Pro — что за невероятно устаревшая железка. Выглядит и ощущается, как увеличенная версия iPhone 5 из 2012 года", - заявил Дуров.

Он отметил, что новый гаджет вызвал у него ощущение устаревших технологий. Дуров предположил, что если в Apple не начнут использовать инновации, то вскоре у компании возникнут серьезные проблемы, а спустя 7-10 лет доля смартфонов Apple на рынке станет незначительной.

Бизнесмен признался, что не удивлен падением спроса на новую модель гаджета от знаменитой корпорации. Он добавил, что сейчас Apple существует только благодаря репутации своего основателя Стива Джобса, умершего 9 лет назад.

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