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Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа

16:00
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Следователей интересуют гонорары, которые выплачивались Иванке

Дочь действующего президента США Иванка Трамп заинтересовала прокуратуру Нью-Йорка. Генпрокурор города Летиция Джейм, ведущая возбужденное против Дональда Трампа дело о мошенничестве, запросила у Trump Organization документы о гонорарах, которые выплачивались Иванке.
Иванка Трамп заменила отца во время мероприятия в рамках G20

Такой же запрос компания, принадлежащая действующему президенту, получила и от окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего. Об этом сообщает американское издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Основанием для расследования стала появившаяся в сентября информация о том, что Трамп в течение десяти лет не выплачивал федеральный подоходный налог. В его налоговой отчетности на протяжении большей части времени фигурировали убытки: с 2010 по 2018 год Трамп списал около 26 миллионов долларов как траты на консультационные услуги – и за счет этого существенно снизил свои налогооблагаемые доходы. Одним из консультантов, услугами которых пользовалась компания президента, была Иванка Трамп.

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