На мать, которой ребенок мешает жить безмятежно, возбудили дело

Мальчику всего год

Полиция Смоленской области возбудила уголовное дело на 28-летнюю жительницу Вязьмы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее в Сети появилась запись, на котором нетрезвая женщина в аудиосообщениях жалуется подруге на то, что жалеет о рождении сына, так как он "не дает ей вести безмятежную жизнь", которая была у нее раньше. Речь сопровождалась нецензурной бранью. Кроме того, горе-мать призналась, что избила ребенка за то, что "он ей надоел".

После интернет-откровений с женщиной связались правоохранительные органы и сотрудники отдела опеки. жительница Вязьмы сообщила полиции, что несколько раз ударила сына по щекам еще летом.

Проверка показала, что в доме есть все необходимое для ребенка: продукты питания, игрушки, одежда по сезону. Годовалого мальчика осмотрел врач-педиатр, который сообщил, что состояние ребенка удовлетворительное, а телесных повреждений на нем не выявлено. Семья не учете в ПНД не стояла.

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