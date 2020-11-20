Сенатор Святенко: проект бюджета Москвы предусматривает поддержку детей-сирот

Поддержка детей-сирот является одной из приоритетных линий социальной поддержки

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала о поддержке детей-сирот, которая заложена в бюджете Москвы на 2021 и плановый период 2022–2023 годов.

По словам сенатора, самая важная из сохраняемых льгот касается обеспечения таких детей жильем. "В бюджете Москвы на 2021 год эта форма поддержки сохранена, несмотря на непростую экономическую обстановку", - отметила Святенко.

Она отметила, что в 2021 году на программу, касающуюся защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется направить более 76 миллиардов рублей, что более чем на 17% больше расходов текущего года.

"Из них детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется почти 7 миллиардов рублей в виде прямых выплат, на мероприятия по профилактике социального сиротства и семейное устройство зарезервировано почти 21,9 миллиарда рублей", - приводит АГН "Москва" слова Инны Святенко.

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