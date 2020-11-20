ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сенатор Святенко: проект бюджета Москвы предусматривает поддержку детей-сирот

16:21
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Поддержка детей-сирот является одной из приоритетных линий социальной поддержки

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала о поддержке детей-сирот, которая заложена в бюджете Москвы на 2021 и плановый период 2022–2023 годов.

По словам сенатора, самая важная из сохраняемых льгот касается обеспечения таких детей жильем. "В бюджете Москвы на 2021 год эта форма поддержки сохранена, несмотря на непростую экономическую обстановку", - отметила Святенко.

Она отметила, что в 2021 году на программу, касающуюся  защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  планируется направить более 76 миллиардов рублей, что более чем на 17% больше расходов текущего года.

"Из них детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется почти 7 миллиардов рублей в виде прямых выплат, на мероприятия по профилактике социального сиротства и семейное устройство зарезервировано почти 21,9 миллиарда рублей", - приводит АГН "Москва" слова Инны Святенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ребенок с куклой
Ребенок с куклой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.