ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Шарапова: массовая вакцинация москвичей от коронавируса будет оплачена из городского бюджета

16:31
  • пятница
  • 20 ноября 2020

На эти цели направят 10 милилардов рублей

Москва готова обеспечить горожанам тотальную вакцинацию от коронавируса. Об этом в пятницу заявила депутат Московской городской думы Ольга Шарапова. По словам парламентария, на данные цели запланировано 10 миллиардов рублей.

"Я надеюсь, что уже в ближайшее время вакцина поступит в наши медицинские учреждения, и все смогут сделать прививку", - сказала депутат.

Она отметила, что прививаться первым делом нужно врачам и учителям – то есть людям, которые по роду своей деятельности активно взаимодействуют с другими людьми.

Ольга Шарапова также рассказала, что сама привилась отечественной вакциной и сейчас чувствует себя хорошо. "Процесс вакцинации прекрасно организован: специалисты следят за здоровьем добровольцев в течение полугода с помощью мобильного приложения, дают консультации по телефону и с использованием телемедицины", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

По ее словам, вакцинация является самым доступным способом остановить пандемию коронавирусной инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.