Депутат МГД Шарапова: массовая вакцинация москвичей от коронавируса будет оплачена из городского бюджета

На эти цели направят 10 милилардов рублей

Москва готова обеспечить горожанам тотальную вакцинацию от коронавируса. Об этом в пятницу заявила депутат Московской городской думы Ольга Шарапова. По словам парламентария, на данные цели запланировано 10 миллиардов рублей.

"Я надеюсь, что уже в ближайшее время вакцина поступит в наши медицинские учреждения, и все смогут сделать прививку", - сказала депутат.

Она отметила, что прививаться первым делом нужно врачам и учителям – то есть людям, которые по роду своей деятельности активно взаимодействуют с другими людьми.

Ольга Шарапова также рассказала, что сама привилась отечественной вакциной и сейчас чувствует себя хорошо. "Процесс вакцинации прекрасно организован: специалисты следят за здоровьем добровольцев в течение полугода с помощью мобильного приложения, дают консультации по телефону и с использованием телемедицины", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

По ее словам, вакцинация является самым доступным способом остановить пандемию коронавирусной инфекции.

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