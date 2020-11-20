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Сергунина: в 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 млн рублей

16:37
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Финансовую поддержку получили более 220 технологических проектов

Сумма субсидий для технологического бизнеса столицы в этом году достигла 875 миллионов рублей. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей. Город создает для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты", - сказала она.

225 технологических проектов получили финансовую поддержку.

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